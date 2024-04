Meteo Milano, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Aprile

Previsioni Meteo Milano

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano prevedono un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 18 Aprile 2024

Durante le prime ore della giornata, il cielo sarà parzialmente coperto da nuvole sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 5-6°C. L’umidità sarà alta, intorno al 88%. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, ma verso le 10:00 è prevista una debole pioggia con una diminuzione delle temperature a 11.8°C. Nel pomeriggio le precipitazioni persistono, con temperature che si manterranno intorno ai 11-12°C e un aumento della velocità del vento a 9 km/h proveniente da nord-est. Il tempo instabile si protrarrà fino alla sera, quando il cielo si libererà gradualmente, portando a condizioni di sereno con temperature in calo intorno ai 4-5°C.

Venerdì, 19 Aprile 2024

La giornata di Venerdì si presenterà con condizioni meteorologiche più stabili. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature che oscilleranno tra i 2°C durante la notte e i 16°C nel pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente, mantenendosi intorno al 30-40% nel corso della giornata. Il vento sarà debole, con una velocità compresa tra 2 e 13 km/h proveniente da ovest-sud-ovest. Si prevede una giornata soleggiata e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Sabato, 20 Aprile 2024

Il weekend inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 8-9°C, salendo poi gradualmente fino a raggiungere i 16-17°C nel pomeriggio. L’umidità sarà bassa, intorno al 20-25%, e il vento soffierà da nord-ovest con una velocità che aumenterà fino a 29 km/h. Queste condizioni meteo favorevoli renderanno la giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche, passando da un giovedì piovoso e variabile a un venerdì e sabato soleggiati e stabili. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.