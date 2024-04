Meteo Modena, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Aprile

Previsioni Meteo per Modena

Il tempo a Modena nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì, 18 Aprile 2024, Venerdì, 19 Aprile 2024 e Sabato, 20 Aprile 2024.

Giovedì, 18 Aprile 2024

Durante la mattina, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una temperatura di 7.2°C e un’umidità del 95%. Nel corso della giornata, si prevedono piogge deboli con intensificazione nel pomeriggio, accompagnate da un aumento della velocità del vento da est a nord-est fino a 10 km/h. La situazione tenderà a migliorare verso sera con un progressivo diradamento delle nuvole e un calo dell’umidità.

Le temperature oscilleranno tra i 6.9°C e i 11.4°C, mentre la direzione del vento si manterrà prevalentemente nord-occidentale. L’umidità si attesterà intorno al 77-96%, e la velocità media del vento varierà tra 1 km/h e 10 km/h.

Venerdì, 19 Aprile 2024

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche più stabili rispetto al giorno precedente. Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 5.8°C e 13°C, e umidità intorno al 36-96%. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso con un aumento della copertura nuvolosa verso sera.

La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 7 km/h, proveniente prevalentemente da ovest e nord-ovest. Le temperature rimarranno piuttosto miti, con una variazione di circa 10°C nel corso della giornata.

Sabato, 20 Aprile 2024

La giornata di Sabato si aprirà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature comprese tra 5.8°C e 14.6°C e un’umidità variabile tra il 54% e il 78%. Nel corso della mattinata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con possibili piogge deboli nel pomeriggio.

La direzione del vento si manterrà costante da nord-ovest a nord-est con una velocità media intorno ai 8 km/h. Le temperature massime saranno di 14.6°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 5.8°C. L’umidità oscillerà tra il 53% e l’80% nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un iniziale peggioramento delle condizioni atmosferiche per poi assistere a un graduale miglioramento nelle giornate seguenti. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni. Restate sempre informati e preparati per affrontare al meglio le variazioni del tempo.