Forte scossa di terremoto in Turchia, segnalati dei crolli [LIVE]

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 si è verificata alle ore 17:11:26 del 18 aprile 2024 in Turchia. L’epicentro si è verificato a 8 km dalla località di Sulusaray, che si trova nella provincia di Tokat, nell’area centro-settentrionale del paese.

Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 9.0 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita fortemente dalla popolazione in un’area abbastanza ampia. Non si escludono locali danni in zona epicentrale.

Aggiornamento ore 18:10 – Arrivano segnalazioni e testimonianze video di danni nella zona epicentrale, in particolare dalla cittadina di Sulusaray, nella provincia di Tokat. Sarebbero parzialmente crollati e danneggiati alcuni edifici, specie case fatiscenti.

Village houses and Tekkeyeni mosque minaret were demolished in Sulusaray town of Tokat during the earthquake. #deprem #EARTHQUAKE pic.twitter.com/FlfAYfBNaF — JournoTurk (@journoturk) April 18, 2024

I valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima con i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.