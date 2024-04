Forti temporali in Veneto: grandinata crea il caos sull’autostrada A4 fra Verona e Vicenza

L’aria fredda che sta affluendo decisa sull’Italia ha dato vita anche oggi ad una estesa attività temporalesca che si è sviluppata soprattutto sulle aree interne della penisola.

Precipitazioni intense associate anche a grandinate hanno colpito il Veneto: verso l’ora di pranzo una fortissima grandinata, mista probabilmente anche a graupel (neve tonda), si è abbattuta nell’area compresa fra Vicenza e Verona. Colpito anche il tratto di autostrada A4, all’altezza di Montecchio, con strade imbiancate e disagi importanti per gli automobilisti.

La grandinata, caratterizzata da chicchi di piccole dimensioni, ha rapidamente trasformato la normale viabilità in un groviglio di veicoli immobili. Fortunatamente, non si sono verificati danni gravi oltre al rallentamento del traffico. Sono dovuti intervenire perfino dei mezzi spazzaneve per liberare alcuni tratti di strada dalla spessa coltre di ghiaccio.

Non solo l’area di Montecchio è stata colpita dalla grandinata, ma anche altre località limitrofe come Orgiano e Brendola hanno registrato precipitazioni significative di grandine e graupel.

La situazione meteo è poi migliorata lasciando spazio ad ampi rasserenamenti in Veneto.