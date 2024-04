Freddo artico sull’Italia: nella notte superati in -10°C sulle montagne d’Abruzzo

Come previsto un’ondata di aria fredda di origine artica marittima ha raggiunto la nostra penisola portando con sé un brusco abbassamento delle temperature. L’instabilità unita al calo delle temperature ha favorito il ritorno della neve sulle vette dell’Appennino centro-meridionale, regalando scenari nuovamente invernali.

In Abruzzo le leggere nevicate della giornata di ieri hanno imbiancato le montagne del Gran Sasso e della Maiella. Durante la notte, il cielo sereno ha favorito un forte calo delle temperature, facendo registrare valori molto bassi per il periodo sia nelle pianure che in quota.

Grazie ai dati raccolti dalla rete dell’associazione meteo Caput Frigoris, possiamo osservare alcuni dei valori più significativi:

A Piani di Pezza, situati a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino nel territorio di Rocca di Mezzo (L’Aquila), i termometri hanno segnato -11,4°C.

A Campo Felice, a un’altezza di 1538 metri, la temperatura è scesa a -10,4°C.

Sull’Altopiano delle Cinque Miglia, a 1250 metri di quota, si sono registrati -7,5°C.

Il Passo Godi, a 1560 metri nel territorio di Scanno (L’Aquila), ha segnato -7,3°C.

L’Altopiano Quarto Santa Chiara, a 1250 metri nel territorio di Palena (Chieti), tra Monte Pizzalto e Monte Porrara, ha registrato -7,2°C.

Al Rifugio Franchetti, a 2433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela (Teramo), la temperatura è scesa a -7,1°C.

Il Rifugio Capanna di Sevice, sul Monte Velino a quota 2119 metri, ha segnato -6,9°C.

Campo Imperatore, sul Gran Sasso, presso la stazione meteo ‘Giardino alpino’ a quota 2132 metri, ha registrato – 6,2°C.

Infine, la località Majelletta Blockhaus, nel territorio di Pretoro (Chieti), con la stazione a quota 2003 metri, ha segnato -5,6°C.

Questi dati evidenziano un deciso calo delle temperature, con valori ampiamente sotto lo zero, caratterizzando una situazione climatica decisamente invernale, che proseguirà anche nei prossimi giorni.