Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Aprile

Venerdì, 19 Aprile 2024

Il tempo a Aosta venerdì sarà prevalentemente sereno fino alle prime ore del pomeriggio, quando comincerà a manifestarsi una leggera nuvolosità. Le temperature saranno inizialmente rigide, con valori intorno allo 0°C nelle prime ore del mattino, ma saliranno gradualmente, arrivando a 9-10°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista una debole pioggia con temperature che si manterranno intorno ai 7-8°C. L’umidità sarà costante intorno al 60-70%. Il vento soffierà con intensità dai 4 ai 6 km/h provenendo da ovest e sud-ovest.

Sabato, 20 Aprile 2024

Sabato il tempo sarà caratterizzato da precipitazioni deboli che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 6-9°C durante le prime ore del mattino, per poi salire fino a 8-9°C nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a sereno. L’umidità sarà maggiormente presente durante le precipitazioni, attestandosi intorno al 80%, per poi diminuire gradualmente dopo il tramonto. Il vento avrà un’andatura variabile, provenendo da diverse direzioni nel corso della giornata, con intensità compresa tra i 2 e i 8 km/h.

Domenica, 21 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un inizio sereno, con temperature minime intorno allo 0°C, che saliranno fino a 10-11°C nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio è prevista una debole pioggia, con temperature che si manterranno intorno ai 9-10°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà nuovamente, lasciando spazio a sereno. L’umidità si manterrà intorno al 60-70%, ad eccezione del periodo di pioggia, quando raggiungerà picchi dell’80%. Il vento soffierà con intensità variabile, compresa tra i 3 e i 6 km/h, provenendo principalmente da sud-ovest e nord-ovest.