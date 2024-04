Meteo Catania, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Aprile

Venerdì, 19 Aprile 2024

Per Venerdì a Catania si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno in un range compreso tra i 10.8°C e i 23°C, con un’umidità che oscillerà tra il 37% e il 70%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità che varierà dai 7 km/h ai 32 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’arco della giornata.

Sabato, 20 Aprile 2024

Anche Sabato a Catania il cielo si manterrà sereno per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 10.4°C e i 23.2°C, con un’umidità che si manterrà tra il 24% e il 74%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra i 8 km/h e i 22 km/h. Anche in questo caso non sono previste precipitazioni nel corso della giornata.

Domenica, 21 Aprile 2024

La giornata di Domenica vedrà un leggero cambiamento delle condizioni meteorologiche. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature comprese tra i 11.6°C e i 20.9°C, con un’umidità variabile tra il 34% e il 60%. Nel pomeriggio ci sarà un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature che si manterranno tra i 20.9°C e i 21.0°C, con un’umidità tra il 35% e il 39%. Durante la sera il cielo si coprirà ulteriormente con un’aumento della copertura nuvolosa e delle temperature comprese tra i 13.4°C e i 18.4°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 72% e l’80%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità variabile dai 10 km/h ai 18 km/h, cambiando poi direzione nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, solo nubi sparse e copertura nuvolosa.