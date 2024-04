Meteo Messina, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Aprile

Venerdì, 19 Aprile 2024

Il tempo a Messina inizierà con cielo sereno e temperature attorno ai 13 gradi. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno mentre verso le 10:00 è prevista una debole pioggia, accompagnata da un aumento della velocità del vento a 29 km/h proveniente da nord-nordovest. Le temperature si manterranno intorno ai 14 gradi. Nel pomeriggio, la pioggia continuerà con intensità debole, accompagnata da un aumento della velocità del vento a 33 km/h proveniente da nord-nordovest. Le temperature si manterranno intorno ai 12 gradi. La situazione si manterrà simile anche durante la sera, con pioggia debole e venti a 36 km/h provenienti da nord-nordovest. Le temperature saranno intorno ai 12-13 gradi.

Sabato, 20 Aprile 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento che raggiungeranno i 19 gradi nel pomeriggio. Il vento soffierà con moderata intensità provenendo da nord-nordovest, con velocità variabili tra i 13 e i 24 km/h. Le condizioni di umidità saranno piuttosto basse, con valori intorno al 30-40%. Le temperature si manterranno gradevoli per tutta la giornata, rendendo sabato un’ottima giornata per attività all’aperto.

Domenica, 21 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con temperature intorno ai 15 gradi. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, sono previste nubi sparse e un lieve aumento dell’umidità. Verso il tardo pomeriggio e la sera, il cielo si coprirà parzialmente con possibili precipitazioni deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 16 gradi durante il giorno e scenderanno gradualmente durante la sera. Il vento soffierà con moderata intensità da nord-nordovest, con velocità variabili tra i 15 e i 25 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Messina sarà caratterizzato da un inizio con piogge deboli e venti sostenuti, seguito da una giornata di sabato con condizioni stabili e temperature gradevoli, per poi terminare con il ritorno di nubi e possibili deboli precipitazioni nella giornata di domenica.