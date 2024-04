Meteo Milano, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Aprile

Meteo Milano prossimi giorni 19 Aprile, 20 Aprile, 21 Aprile: sereno con leggera pioggia domenica sera.

Il weekend a Milano si prospetta all’insegna del sereno, con temperature piuttosto miti e una leggera pioggia prevista per domenica sera. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi tre giorni.

Venerdì, 19 Aprile 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno per la maggior parte del tempo, con temperature che si manterranno fresche al mattino e si alzeranno gradualmente durante il giorno. L’umidità si attesterà intorno al 77-91%, con venti leggeri che soffieranno principalmente da nord, nord-ovest e ovest con velocità comprese tra 1 e 13 km/h. Le condizioni rimarranno stabili per l’intera giornata, senza precipitazioni in vista.

Sabato, 20 Aprile 2024

Sabato sarà un’altra giornata di cielo sereno, con un lieve aumento delle temperature rispetto al giorno precedente. L’umidità si manterrà intorno al 20-85%, mentre i venti soffieranno principalmente da nord-ovest con velocità variabili tra 2 e 20 km/h. Nel pomeriggio, il vento potrebbe virare verso est e sud-est. Non sono previste precipitazioni, e le condizioni generali rimarranno stabili per l’intera giornata.

Domenica, 21 Aprile 2024

Domenica inizierà con condizioni di sereno, ma nel corso della giornata si avrà un aumento della nuvolosità con la comparsa di nubi sparse. Le temperature resteranno piuttosto miti, con un’umidità che oscillerà tra il 31% e il 72%. I venti soffieranno principalmente da nord-est e est con velocità tra 1 e 16 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, sono previste deboli piogge con venti che potrebbero virare verso nord-est. Si consiglia di attrezzarsi adeguatamente nel caso si preveda di trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, il weekend a Milano si prospetta con condizioni generali di sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le previsioni per domenica sera, quando potrebbero verificarsi deboli piogge. Buon weekend a tutti!