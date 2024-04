Meteo Napoli, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Aprile

Venerdì, 19 Aprile 2024:

Il tempo a Napoli per Venerdì sarà influenzato da una perturbazione che porterà precipitazioni, soprattutto durante la notte e le prime ore del mattino. La temperatura sarà compresa tra 8.2°C e 16°C. L’umidità si manterrà elevata durante la notte, ma diminuirà gradualmente fino al pomeriggio. Il vento soffierà da est e nord-est con una velocità media di 7-15 km/h.

Sabato, 20 Aprile 2024:

La giornata di Sabato a Napoli inizierà con cieli sereni, ma durante la mattinata ci si aspetta l’arrivo di precipitazioni deboli che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 4.3°C e i 15.6°C. L’umidità aumenterà gradualmente durante la mattina e raggiungerà il picco intorno al primo pomeriggio. Il vento soffierà da diverse direzioni, prevalentemente da sud-ovest, con una velocità tra 1 e 14 km/h.

Domenica, 21 Aprile 2024:

La Domenica a Napoli sarà caratterizzata da cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 4.6°C e i 16.7°C. L’umidità sarà moderata durante la mattina e diminuirà nel corso della giornata. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 3 e 12 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Napoli. È importante tenere conto di tali informazioni per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto e essere preparati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Restate aggiornati sulle previsioni locali per garantire una settimana sicura e organizzata.