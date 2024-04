Meteo Padova, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Aprile

Venerdì, 19 Aprile 2024

Il tempo a Padova per venerdì si presenterà generalmente sereno con un leggero aumento di nuvole nel corso della mattinata. Le temperature saranno comprese tra i 5.7°C e i 16.7°C. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, partendo dal 86% per arrivare al 33% nel pomeriggio. I venti soffieranno con una velocità media compresa tra i 4 e i 18 km/h provenienti principalmente da direzioni variabili tra nord e sud-ovest.

Sabato, 20 Aprile 2024

Sabato il tempo a Padova sarà caratterizzato da un inizio sereno che si trasformerà in piogge deboli a partire dalla mattina. Le temperature oscilleranno tra i 5.4°C e i 14.4°C. L’umidità aumenterà costantemente fino al 79% nel tardo pomeriggio. I venti inizieranno da nord-ovest per poi virare verso est-nordest con una velocità compresa tra i 3 e i 21 km/h.

Domenica, 21 Aprile 2024

La giornata di domenica si preannuncia stabile e soleggiata, con temperature che varieranno tra i 4°C e i 14.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 35% per gran parte della giornata. I venti soffieranno principalmente da direzioni nord-est con una velocità tra i 4 e i 10 km/h.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per Padova nei prossimi giorni. Ricordate sempre di consultare aggiornamenti in tempo reale e di prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni atmosferiche previste.