Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Aprile

Venerdì, 19 Aprile 2024

Per Venerdì si prevede una giornata caratterizzata da precipitazioni continue, con piogge deboli che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 3.8°C alle prime luci dell’alba e i 6.9°C nel pomeriggio. L’umidità rimarrà costantemente elevata, attestandosi intorno all’85-99%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 15-21 km/h.

Sabato, 20 Aprile 2024

Sabato sarà caratterizzato da una netta diminuzione delle precipitazioni, con un inizio di giornata sereno e temperature in aumento. La mattina si presenterà con cieli limpidi e temperature comprese tra 0.7°C e 11.6°C nel corso della giornata. L’umidità calerà gradualmente fino al 57% a metà mattinata. Nel pomeriggio sono previste piogge deboli con temperature intorno ai 10.2°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media di 24-27 km/h.

Domenica, 21 Aprile 2024

Domenica si aprirà con precipitazioni deboli, seguite da un cielo via via meno nuvoloso e temperature in aumento. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente durante la mattinata, lasciando spazio a nubi sparse e poi a cieli poco nuvolosi. Le temperature si manterranno intorno ai 7-9°C, con un calo dell’umidità dal 96% al 65% nel corso della giornata. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media di 20-16 km/h.

Queste previsioni meteo offrono uno sguardo dettagliato sulle condizioni atmosferiche dei prossimi giorni a Potenza, consentendo di pianificare al meglio le attività all’aperto e di prepararsi adeguatamente alle variazioni del tempo.