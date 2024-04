Meteo Prato, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Aprile

Venerdì, 19 Aprile 2024

Il meteo per Venerdì a Prato prevede una giornata prevalentemente serena con temperature in aumento durante la mattinata. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 16-17 gradi. Il vento soffierà moderatamente da nord-est con velocità tra i 14 e i 17 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 35-40% per gran parte della giornata.

Sabato, 20 Aprile 2024

Per Sabato, il cielo a Prato si presenterà inizialmente poco nuvoloso. Durante la mattinata le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i 14 gradi. Nel pomeriggio è prevista una debole pioggerella con venti che si orienteranno da nord a nord-est. La pioggia potrebbe intensificarsi nel primo pomeriggio con venti fino a 20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50% per gran parte della giornata.

Domenica, 21 Aprile 2024

Per Domenica il cielo si presenterà nuovamente sereno con temperature leggermente più basse rispetto ai giorni precedenti. La mattina sarà caratterizzata da una leggera pioggerella, con venti da nord-est. Nel primo pomeriggio il cielo si libererà nuovamente, ma le temperature resteranno intorno ai 13-14 gradi. L’umidità aumenterà fino al 62% nel tardo pomeriggio. Nel corso della giornata, il vento soffierà da nord-est con intensità tra i 7 e i 12 km/h.