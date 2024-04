Aurore/SAR in atto in Europa, luci rosse nei cieli anche al Nord Italia [FOTO]

Negli ultimi minuti stanno arrivando segnalazioni di deboli aurore visibili nei cieli del Nord Italia, in particolare nelle regioni montuose delle Alpi e del Triveneto. Probabilmente si tratta più precisamente di SAR, “Archi rossi aurorali stabili”, un fenomeno comunque assimilabile a quello dell’aurora vera e propria.

Le prime segnalazioni sono giunte attraverso diverse fonti, tra cui immagini catturate dalle webcam locali, che hanno immortalato le luci basse sul rosso e sul viola sull’orizzonte.

Ci troviamo di fronte a un evento simile a quello che ha incantato un gran numero di persone nel novembre del 2023, sebbene questa volta sembri essere meno intenso e circoscritto principalmente al Nord Italia. Durante quella memorabile occasione, le aurore boreali/SAR sono state osservate persino nel sud Italia, fino alla Puglia, regalando uno spettacolo eccezionale che ha emozionato molti.

Il fenomeno in atto è il risultato di una tempesta geomagnetica in atto, scatenata da un’espulsione di massa coronale dal sole diretta verso il nostro pianeta. Gli esperti hanno misurato la tempesta in atto come G3, ovvero di intensità “forte”. Questo processo crea una serie di interazioni tra il vento solare e il campo magnetico terrestre, dando origine a colori luminosi e danzanti nel cielo notturno.

NOAA’s Space Weather Prediction Center has issued a Geomagnetic Storm Warning until 8pm EDT tonight. The current forecast is for a G3 (strong) storm…but what does that mean for you? Maybe the biggest impact to those of us on the ground, is the potential to see the Aurora… https://t.co/YxW32fVleK pic.twitter.com/cOqboYlNxT

— National Weather Service (@NWS) April 19, 2024