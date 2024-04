Continua l’ondata di maltempo sull’Italia: Vortice ciclonico al Sud e ancora venti forti nelle prossime ore

L’Italia continua ad essere martoriata da un persistente maltempo che sembra non dare tregua. Un vortice ciclonico che si è formato al Sud del Paese sta generando condizioni meteorologiche avverse, con venti forti che stanno interessando diverse regioni italiane.

La Protezione Civile e le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione, mentre l’Aeronautica Militare ha emesso un avviso importante riguardante le previsioni meteorologiche per le prossime ore.

Avviso per venti forti di burrasca

Secondo quanto riportato nell’avviso emesso alle ore 12:00 UTC del 19 aprile 2024, si prevede che per le prossime 9-12 ore i venti continueranno a soffiare con forza dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o localmente burrasca forte soprattutto nelle regioni della Sicilia e della Calabria. Questo fenomeno potrebbe causare anche mareggiate lungo le coste esposte, aumentando il rischio di possibili danni e disagi per le aree costiere.

Inoltre, per le prossime 6-9 ore si prevede uno stato del mare localmente molto agitato soprattutto nello Stretto di Sicilia e nel Mar Ionio meridionale, con onde alte che potrebbero rappresentare un ulteriore pericolo per la navigazione e per le attività costiere.