Nuova eruzione del vulcano Ruang in Indonesia

Una nuova eruzione del vulcano Ruang, su una remota isolata dell’Indonesia, si è verificata nella mattinata di oggi, Venerdì 19 Aprile. Il vulcano nei giorni scorsi ha prodotto numerose esplosioni, alcune particolarmente intense e violente (come potete vedere qui).

La recente eruzione, confermata da autorità locali e da un giornalista dell’AFP sull’isola di Tagulandang, ha visto il cratere del vulcano emettere un’imponente colonna di fumo che si è innalzata a 400 metri sopra la vetta.

Le agenzie vulcanologiche del paese hanno segnalato che l’eruzione è avvenuta alle 17:06 ora locale (09:06 GMT), caratterizzata da una colonna di cenere grigia che si è diretta verso sud. Nonostante i segni di attenuazione dell’attività eruttiva, le autorità hanno mantenuto il livello di allerta al massimo su un sistema a quattro livelli, indicando un’elevata attività vulcanica.

Il Monte Ruang è solo uno dei tanti vulcani attivi che punteggiano l’arcipelago indonesiano, un paese noto per la sua ricchezza di risorse naturali ma anche per la sua vulnerabilità alle catastrofi naturali. L’Indonesia è situata lungo il “Anello di Fuoco del Pacifico”, una zona ad alto rischio sismico e vulcanico dove le grandi placche tettoniche si scontrano, generando fenomeni come terremoti e eruzioni vulcaniche.