Meteo a Bari, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Aprile.

Lunedì, 22 Aprile 2024

Per Lunedì 22 Aprile 2024, a Bari il tempo si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 9 gradi Celsius e un’umidità del 79%. Nel corso della mattinata, il sole continuerà a splendere con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i 17 gradi Celsius intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da est con una velocità di 17 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature stabili intorno ai 18 gradi Celsius, mentre l’umidità aumenterà leggermente al 58%. Il vento proveniente da est si intensificherà, raggiungendo una velocità di 30 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 14 gradi Celsius e un’umidità del 59%. Il vento proveniente da sudest avrà una velocità di 14 km/h.

Martedì, 23 Aprile 2024

Per Martedì 23 Aprile 2024, il cielo a Bari sarà parzialmente nuvoloso al mattino con temperature che si attesteranno intorno ai 13 gradi Celsius e un’umidità del 69%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno e il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 18 gradi Celsius intorno alle ore 11:00 e un’umidità del 52%. Il vento, proveniente da est-nordest, avrà una velocità di 14 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature intorno ai 17 gradi Celsius e un’umidità del 54%. Il vento soffierà da est con una velocità di 9 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature che scenderanno fino a 12 gradi Celsius e un’umidità del 55%. Il vento proveniente da ovest-sudovest avrà una velocità di 24 km/h.

Mercoledì, 24 Aprile 2024

Per Mercoledì 24 Aprile 2024, il tempo a Bari si presenterà inizialmente sereno con temperature intorno ai 11 gradi Celsius e un’umidità del 57%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 17 gradi Celsius intorno alle ore 10:00 e un’umidità del 40%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità di 14 km/h. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge deboli e temperature che si manterranno intorno ai 16 gradi Celsius e un’umidità del 37%. Il vento proveniente da ovest avrà una velocità di 20 km/h. La pioggia continuerà anche durante la sera con temperature in lieve calo fino a 13 gradi Celsius e un’umidità del 54%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità di 15 km/h.