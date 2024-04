Meteo Ancona, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Aprile

Meteo Ancona prossimi giorni 22 Aprile, 23 Aprile, 24 Aprile:

Le previsioni meteo per Ancona indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 22 Aprile 2024:

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature comprese tra 5.2°C e 15.8°C. Tuttavia, a partire dalle 13:00, sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia debole, con temperature che si manterranno intorno ai 16°C. Il vento soffierà da sud-est con una velocità crescente fino a 28 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54-64% durante le precipitazioni.

Martedì, 23 Aprile 2024:

Il martedì vedrà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dalle prime ore del mattino, sono previste precipitazioni continue, inizialmente deboli e in seguito più intense, con temperature che varieranno tra 8.6°C e 14.5°C. Il vento soffierà da nord-est con intensità variabile tra 6 e 12 km/h. L’umidità aumenterà costantemente fino al 85% durante le precipitazioni.

Mercoledì, 24 Aprile 2024:

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con precipitazioni, le quali diventeranno deboli verso mezzogiorno. Le temperature oscilleranno tra 4.4°C e 13.4°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest con intensità compresa tra 7 e 19 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55-85% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano una fase di instabilità atmosferica con precipitazioni previste per tutti e tre i giorni considerati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le opportune precauzioni, soprattutto in presenza di pioggia e vento. Restate informati sulle condizioni meteorologiche locali per programmare al meglio le vostre attività.