Meteo Brescia, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Aprile

Meteo Brescia prossimi giorni 22 Aprile, 23 Aprile, 24 Aprile: piogge e schiarite alternate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia prevedono un’alternanza di piogge e schiarite, con temperature in lieve aumento. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci giorno per giorno.

Lunedì, 22 Aprile 2024

Lunedì a Brescia il tempo sarà caratterizzato da piogge deboli che inizieranno nella prima parte della giornata, con una leggera diminuzione delle precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7 gradi, con un’umidità che oscillerà tra l’80% e l’85%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media compresa tra i 10 e i 15 km/h.

Martedì, 23 Aprile 2024

Martedì il maltempo darà progressivamente spazio a schiarite e nuvole sparse. Le precipitazioni diminuiranno di intensità, con piogge deboli nella prima parte della giornata e un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 4 e i 10 gradi, con un’umidità che si attesterà intorno al 70-75%. Il vento sarà moderato proveniente da ovest-nordovest con velocità tra i 3 e i 9 km/h.

Mercoledì, 24 Aprile 2024

Mercoledì a Brescia il tempo sarà caratterizzato da schiarite e cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature subiranno un incremento, con valori che si attesteranno tra i 3 e i 15 gradi. L’umidità diminuirà sensibilmente, oscillando tra il 38% e il 79%. Il vento sarà debole, con direzione prevalente da nordovest e velocità compresa tra i 2 e i 14 km/h.

In conclusione, nonostante le piogge dei primi due giorni, il meteo a Brescia si presenterà più clemente a partire da mercoledì, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche e un aumento delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e vestirsi di conseguenza, soprattutto lunedì e martedì.