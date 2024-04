Meteo Catania, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Aprile

Meteo Catania prossimi giorni 22 Aprile, 23 Aprile, 24 Aprile: giornate variabili con precipitazioni e sereno.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano una variazione delle condizioni atmosferiche. Lunedì 22 Aprile, si prevede un inizio di giornata con cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C durante le prime ore del giorno. Nel corso della mattinata, il cielo si aprirà e il sole farà capolino, portando le temperature a salire fino a 19°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e in serata, il cielo sarà sereno, con temperature in diminuzione e una leggera brezza proveniente da est-nordest.

Per Martedì 23 Aprile, il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento fino a toccare i 22°C nel primo pomeriggio. La brezza sarà prevalentemente da est-sudest con velocità variabile.

Mercoledì 24 Aprile, la situazione cambierà con un inizio di giornata sereno, ma nel corso della mattinata si prevedono precipitazioni deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con un aumento della nuvolosità. Nel primo pomeriggio è prevista una pioggia debole che continuerà fino a sera, con temperature in calo. Il vento soffierà da ovest-sudovest con intensità variabile.