Meteo Padova, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Aprile

Meteo Padova prossimi giorni 22 Aprile, 23 Aprile, 24 Aprile: tempo instabile con piogge e schiarite

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi tre giorni a Padova, in dettaglio. Lunedì 22 Aprile, l’andamento sarà caratterizzato da piogge continue per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 7-8 gradi Celsius. L’umidità sarà elevata, intorno all’85%, e il vento soffierà con una velocità media di circa 20-30 km/h proveniente da nord-est.

Previsioni meteo per Martedì 23 Aprile

Martedì 23 Aprile, il tempo a Padova sarà sempre instabile. La giornata inizierà con piogge deboli, ma nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, con temperature in aumento fino a toccare i 12 gradi Celsius. L’umidità si manterrà intorno al 70-75%, mentre il vento soffierà con una velocità media tra i 15 e i 25 km/h proveniente da est-nordest. Durante il pomeriggio e la sera, il cielo resterà nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Previsioni meteo per Mercoledì 24 Aprile

Mercoledì 24 Aprile, la situazione meteorologica a Padova sarà ancora incerta, con piogge deboli che caratterizzeranno le prime ore della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 7-8 gradi Celsius, con un’umidità elevata intorno al 90%. Durante il pomeriggio, ci saranno schiarite e il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso. Il vento soffierà con una velocità media intorno ai 10 km/h proveniente da ovest-sudovest.

In conclusione, i prossimi giorni a Padova saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche instabili, con piogge deboli alternate a schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia e vento. Restate informati sulle previsioni meteo e buona giornata a tutti!