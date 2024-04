Meteo Parma, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Aprile

Previsioni Meteo Parma prossimi giorni 22 Aprile, 23 Aprile, 24 Aprile:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare per ciascuna giornata.

Meteo per Lunedì, 22 Aprile 2024:

Lunedì a Parma è prevista pioggia per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno dalla mezzanotte e si protrarranno fino alle prime ore del pomeriggio, con un picco di intensità intorno alle 7 del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7°C durante il giorno, con un aumento previsto nel tardo pomeriggio. L’umidità sarà costantemente alta, attestandosi intorno al 90%. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 15 e i 20 km/h provenendo da est-nordest.

Meteo per Martedì, 23 Aprile 2024:

Martedì le condizioni meteorologiche a Parma vedranno un progressivo miglioramento rispetto al giorno precedente. La pioggia lascerà gradualmente spazio a nuvole sparse e a deboli precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 4 e i 9°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Il vento sarà meno intenso, con velocità comprese tra i 4 e i 11 km/h provenienti da ovest-nordovest.

Meteo per Mercoledì, 24 Aprile 2024:

Mercoledì il tempo a Parma sarà caratterizzato da un’importante miglioramento. Dopo alcune deboli precipitazioni notturne, il cielo si schiarirà progressivamente, lasciando spazio a un’abbondante presenza di sole durante il giorno. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 16°C, con un’umidità che diminuirà sensibilmente attestandosi intorno al 40%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con intensità moderata, garantendo una piacevole sensazione di sereno.

In conclusione, se Lunedì e Martedì sarà necessario prestare attenzione alle precipitazioni e alla bassa temperatura, Mercoledì si prospetta come una giornata più mite e soleggiata. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.