Meteo Torino, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Aprile

PREVISIONI METEO TORINO

Il tempo a Torino per i prossimi giorni si preannuncia variabile, con precipitazioni e poi un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Lunedì 22 Aprile 2024

Lunedì a Torino sarà caratterizzato da piogge deboli che inizieranno a partire dalla mezzanotte, con temperature intorno ai 5-6°C. Le precipitazioni continueranno ad intensificarsi durante la notte, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 8-13 km/h. Le condizioni meteo rimarranno instabili per l’intera giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 3-4°C e un’umidità che raggiungerà il 95% durante le ore centrali del giorno.

Meteo per Martedì 23 Aprile 2024

Martedì il tempo a Torino mostrerà un miglioramento significativo rispetto al giorno precedente. Le precipitazioni si attenueranno gradualmente e solo nelle prime ore del mattino si avrà ancora pioggia debole. Le temperature saliranno leggermente, mantenendosi tra i 3-13°C, mentre l’umidità diminuirà costantemente durante la giornata. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, e nel tardo pomeriggio e sera si avrà un cielo sereno con temperature intorno ai 4-5°C.

Meteo per Mercoledì 24 Aprile 2024

Mercoledì, a Torino, il meteo sarà caratterizzato da un netto miglioramento, con il ritorno del sereno. Le precipitazioni saranno del tutto assenti e il cielo si presenterà sgombro da nuvole. Le temperature saranno in aumento, oscillando tra i 1-15°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 30-55%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una leggera intensità. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo decisamente più stabili e gradevoli.

In conclusione, dopo un inizio settimana instabile, il meteo a Torino prevede un netto miglioramento, con il ritorno del sereno e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.