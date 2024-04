Meteo Venezia, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Aprile

Lunedì, 22 Aprile 2024

Il tempo a Venezia lunedì sarà caratterizzato da piogge deboli per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno dalla mezzanotte e si protrarranno fino alle prime ore del pomeriggio, con un picco di intensità intorno alle ore 17. Le temperature si manterranno attorno ai 7-10°C, con un’umidità che oscillerà tra il 55% e l’86%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 24-37 km/h. Si consiglia di prestare attenzione agli spostamenti e di munirsi di abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche avverse.

Martedì, 23 Aprile 2024

Martedì il tempo a Venezia sarà nuovamente caratterizzato da precipitazioni, sebbene di minore intensità rispetto alla giornata precedente. Dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio si presenteranno piogge deboli, per poi lasciare spazio a un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 6.6°C e gli 11.6°C, con un’umidità che si attesterà tra il 69% e l’86%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 7 e 27 km/h. Nel pomeriggio è previsto un cielo poco nuvoloso e sereno in serata, con temperature in lieve aumento e vento che perderà d’intensità.

Mercoledì, 24 Aprile 2024

Mercoledì il meteo a Venezia prevede un inizio di giornata con nubi sparse e piogge deboli, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio è previsto un cielo poco nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 12.4°C. Nel tardo pomeriggio e sera si assisterà nuovamente a un aumento delle precipitazioni, accompagnato da una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Il vento sarà variabile, con una prevalenza da nord-est. Si consiglia di prestare attenzione agli sbalzi climatici e di adottare le dovute precauzioni.