Perturbazione in arrivo con forti nevicate fino a bassa quota: l’Avviso dell’Aeronautica Militare

L’Italia continua ad essere interessata da una serie di avverse condizioni meteorologiche che sembrano non dare tregua. Dopo le recenti piogge e temporali che hanno colpito principalmente le regioni centro-meridionali, si profila all’orizzonte una nuova perturbazione pronta a colpire questa volta l’area settentrionale del Paese.

Le previsioni indicano che questa nuova perturbazione porterà piogge e rovesci a partire dalle prossime ore, con un’intensificazione dei fenomeni soprattutto dalla sera e durante la giornata di domani, lunedì 22 aprile. Le precipitazioni si estenderanno su gran parte delle regioni settentrionali e parte della Toscana, con piogge e rovesci diffusi.

Il vortice ciclonico responsabile di questa perturbazione richiamerà masse d’aria fredda di origine artica. Questo flusso di aria fredda favorirà abbondanti nevicate sulle Alpi, non solo a quote elevate ma anche a quote basse di collina, specialmente sull’area di nord-ovest.

L’Aeronautica Militare ha diramato un avviso riguardante fenomeni meteorologici intensi, in particolare per quanto riguarda le nevicate e l’arrivo di venti forti e mareggiate sulle coste.

Avviso meteo alle ore 12:00/UTC del 21/04/24 riguardante fenomeni meteorologici intensi previsti per le prossime 24 ore, a partire dalle prime ore di domani, lunedì 22 aprile 2024.