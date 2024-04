Doppia violenta scossa di terremoto a Taiwan, dati in tempo reale

Una doppia intensa scossa di terremoto si è verificata a Taiwan questa sera.

Secondo le rilevazioni dell’INGV, una prima scossa di magnitudo 6.3 si è verificata alle ore 20:26:55, una seconda scossa di magnitudo 6.4 si è verificata alle ore 20:32:53.

L’epicentro per entrambe le scosse è in mare a circa 30 km da Hualien City. Non sono stati lanciati allarmi tsunami.

Al momento non si hanno notizie di danni ma alcuni edifici già danneggiati e pericolanti in seguito al terremoto M7.4 di inizio Aprile potrebbero essere stati ulteriormente compromessi.

Nella città di Hualien City si sono vissuti momenti di panico con gente scesa in strada subito dopo la prima forte scossa. Lo confermano alcune immagini diffuse sui social network.

Nella sola giornata odierna sono state decine le scosse registrate superiori a Magnitudo 4. Molte anche superiori a 5.