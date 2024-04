Meteo Bari, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

Meteo Bari prossimi giorni 23 Aprile, 24 Aprile, 25 Aprile:

Le previsioni meteo per Bari indicano condizioni variabili nei prossimi giorni, con un mix di sereno, nuvolosità e piogge deboli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì 23 Aprile:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C nelle prime ore. Nel corso della mattinata, la nuvolosità diminuirà e il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 18-19°C. Nel pomeriggio la situazione rimarrà stabile, con poche nubi e temperature intorno ai 17-18°C. In serata il cielo si manterrà sereno, con temperature in graduale calo fino a toccare i 12-13°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 3 e i 15 km/h provenendo principalmente da direzioni settentrionali e occidentali. L’umidità si manterrà attorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Mercoledì 24 Aprile:

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno agli 11-12°C, ma nel corso della mattinata si avrà un aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni sotto forma di pioggia debole. Le temperature saliranno fino a toccare i 15-16°C. Nel pomeriggio le piogge deboli continueranno, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 17-18°C. In serata le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature intorno ai 12-14°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 10 e i 22 km/h, prevalentemente da direzione sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata.

Giovedì 25 Aprile:

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature attorno ai 10-11°C. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà e si avranno precipitazioni deboli, con temperature in aumento fino a toccare i 16-17°C. Nel pomeriggio le piogge deboli continueranno, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 16-17°C. In serata le precipitazioni si attenueranno, il cielo si presenterà nuvoloso e le temperature scenderanno intorno ai 12-13°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 4 e i 15 km/h, provenendo principalmente da direzione ovest-sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche a Bari nei prossimi giorni, consentendo ai cittadini di pianificare al meglio le proprie attività in base alle condizioni meteorologiche attese.