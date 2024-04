Meteo Brescia, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

Meteo Brescia prossimi giorni 23 Aprile, 24 Aprile, 25 Aprile: piogge e sereno alternati

Le previsioni meteo per Brescia indicano un cambiamento nel tempo nei prossimi giorni. Martedì 23 Aprile, si prevede un inizio con piogge deboli che aumenteranno di intensità verso la mattina. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a persistere, ma si attenueranno gradualmente verso sera, con nuvole sparse. Le temperature oscilleranno tra i 4.7°C e i 7.8°C, con un’umidità che varierà dal 83% al 96%. Il vento soffierà principalmente da ovest, con velocità tra i 3 km/h e i 11 km/h.

Mercoledì 24 Aprile, invece, si prevede un’improvvisa tregua dalle piogge con un cielo poco nuvoloso al mattino. Nel corso della giornata, il tempo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 14.9°C nel pomeriggio. L’umidità diminuirà costantemente, scendendo fino al 38%, mentre il vento proveniente da diverse direzioni si manterrà leggero, con velocità comprese tra i 4 km/h e i 9 km/h.

Giovedì 25 Aprile, il tempo sarà stabile e soleggiato per l’intera giornata, con temperature che oscilleranno tra i 6.8°C e i 13.7°C. L’umidità si manterrà intorno al 45-86%, mentre il vento sarà leggero e proveniente principalmente da est-nordest. Non sono previste precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge martedì seguite da una rapida trasformazione verso un clima sereno e stabile per mercoledì e giovedì.