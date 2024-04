Meteo Catania, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

Meteo Catania prossimi giorni 23 Aprile, 24 Aprile, 25 Aprile: sereno con leggera nuvolosità e pioggia debole prevista

Le previsioni meteo per Catania indicano condizioni prevalentemente serene nei prossimi giorni, con la presenza di leggera nuvolosità e pioggia debole in alcune fasce orarie. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 23 Aprile

La giornata inizierà con cielo sereno dalle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 12-13°C e umidità che si attesterà intorno al 70-80%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio il cielo rimarrà sereno con leggera nuvolosità, mentre le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 22-23°C, con un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e in serata il sereno sarà prevalente, con temperature in calo fino a raggiungere i 10-12°C. Il vento soffierà con intensità variabile dai 4 ai 20 km/h, proveniente prevalentemente da direzione ovest-nordovest.

Mercoledì, 24 Aprile

Anche mercoledì si prevede una giornata all’insegna del sereno, con presenza di leggera nuvolosità nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 9-17°C, con un aumento dell’umidità nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si prevede l’arrivo di piogge deboli, accompagnate da un aumento dell’umidità e un calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata la pioggia si attenuerà e il cielo si schiarirà, con temperature intorno ai 9-12°C. Il vento soffierà con intensità variabile dai 3 ai 24 km/h, proveniente prevalentemente da direzione ovest-nordovest.

Giovedì, 25 Aprile

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo sereno con presenza di leggera nuvolosità e un aumento delle nubi nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno agli 8-20°C, con una diminuzione dell’umidità nel corso della giornata. Nel primo pomeriggio è prevista la comparsa di nubi sparse e un aumento del vento, con alcune raffiche provenienti da direzione ovest-sudovest. Nel tardo pomeriggio e in serata si prevede un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di piogge deboli, accompagnate da un calo delle temperature. Il vento soffierà con intensità variabile dai 4 ai 15 km/h, proveniente da direzioni ovest-sudovest ed est-sudest.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania indicano una tendenza alla serenità con alcune variazioni nel corso delle giornate, quali la presenza di leggera nuvolosità e piogge deboli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare le diverse condizioni meteorologiche previste.