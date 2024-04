Meteo Firenze, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

PREVISIONI METEO

Le prossime giornate a Firenze non saranno caratterizzate da un bel tempo. La pioggia farà da padrona, con precipitazioni attese in vari momenti della giornata. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta per i prossimi giorni.

Martedì, 23 Aprile 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli coperti con un’umidità che raggiungerà l’85%. Le precipitazioni si manifesteranno con una pioggia debole, accompagnata da venti con velocità compresa tra i 2 e i 6 km/h provenienti prevalentemente da direzione Nord-Nordovest. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni continueranno con intensità variabile, accompagnate da un aumento della temperatura fino ad arrivare a 12°C. Nel pomeriggio, la pioggia debole andrà avanti, con temperature che si manterranno intorno ai 12-13°C e venti provenienti da direzione ovest. In serata, le precipitazioni persistono con un calo delle temperature fino a 7°C e venti da direzione Est-Nordest. L’umidità rimarrà costantemente elevata intorno all’88-92% durante la giornata.

Mercoledì, 24 Aprile 2024

La giornata inizierà con piogge deboli e cieli coperti. L’umidità resterà intorno al 97% con temperature di circa 6-7°C. Durante la mattinata, le precipitazioni continueranno, ma con una diminuzione dell’umidità e un aumento della temperatura fino a 11°C. Nel pomeriggio, le piogge si diraderanno, lasciando spazio a una nuvolosità leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C, con un calo dell’umidità. In serata, il cielo sarà sereno, con temperature in diminuzione fino a 5-6°C e venti provenienti da direzione sudest. L’umidità si attesterà intorno al 93-95%.

Giovedì, 25 Aprile 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 4-5°C e un’umidità del 96-98%. Durante la mattinata, la nuvolosità sarà scarsa, con un graduale aumento della temperatura fino a 14°C e una diminuzione dell’umidità. Nel corso della giornata, le precipitazioni faranno la loro comparsa con venti che si muoveranno da direzione Ovest-Nordovest, con temperature che si manterranno intorno ai 12-13°C e un’umidità che oscillerà tra il 74% e l’85%. In serata, la situazione migliorerà con un cielo sereno, temperature intorno ai 6-7°C e un’umidità del 96%. Il vento soffierà da direzione sudest a una velocità di 4-5 km/h.