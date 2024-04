Meteo Genova, previsioni da martedì 23 a giovedì 25 aprile

Meteo Genova prossimi giorni 23 Aprile, 24 Aprile, 25 Aprile: piogge deboli e sereno in arrivo

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova. Martedì, 23 Aprile, il tempo sarà caratterizzato da piogge deboli al mattino e nel pomeriggio, con temperature che varieranno tra i 4.8°C e i 11.2°C. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 94% nelle prime ore del giorno, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 6 e i 15 km/h, proveniente principalmente dai quadranti N-NW. La sera, il cielo si libererà dalle nuvole, portando una serena notte con temperature in lieve calo.

Mercoledì, 24 Aprile, le piogge daranno spazio a un cielo sereno e poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si manterranno tra i 2.2°C e i 16.4°C, con un’umidità costante intorno al 94% nella prima parte della giornata, per poi diminuire gradualmente. Il vento sarà leggero, con una velocità media tra i 2 e i 9 km/h, proveniente dai quadranti S-SW. La serata sarà caratterizzata da una leggera presenza di nuvole, ma senza precipitazioni.

Giovedì, 25 Aprile, il tempo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 2.5°C e i 14.7°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata, partendo dal 92% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e gli 11 km/h, proveniente principalmente dai quadranti S-SE. Nel pomeriggio, sono previste piogge deboli, per poi ritornare a sereno in serata.