Meteo Messina, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

Meteo Messina prossimi giorni 23 Aprile, 24 Aprile, 25 Aprile: condizioni meteo variabili con precipitazioni e cielo sereno.

Il tempo a Messina nei prossimi giorni si preannuncia variabile, con periodi di sereno alternati a precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Martedì, 23 Aprile 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà sereno, con temperature comprese tra i 14.2°C e i 13.4°C. Tuttavia, verso le 16:00 inizierà a piovere debolmente, con temperature in calo fino a 13.8°C alle 18:00. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media compresa tra i 24 e i 36 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66-68%.

Mercoledì, 24 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature comprese tra i 12.6°C e i 11.2°C. Verso mezzogiorno, il cielo si coprirà e inizierà a piovere debolmente, con temperature in calo fino a 11.1°C alle 01:00. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità compresa tra i 14 e i 23 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65-79%.

Giovedì, 25 Aprile 2024

Il cielo sarà in prevalenza sereno durante la mattina, con temperature in aumento fino a 17.1°C alle 13:00. Nel pomeriggio, tuttavia, si prevedono nubi sparse e un lieve aumento delle precipitazioni, con temperature in calo fino a 12.8°C alle 16:00. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità compresa tra i 8 e i 28 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con precipitazioni previste soprattutto il Martedì e il Mercoledì. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche.