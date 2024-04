Meteo Potenza, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

Martedì 23 Aprile 2024

Il tempo a Potenza martedì sarà caratterizzato da cielo sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si aggireranno intorno ai 4-5°C e un’umidità elevata intorno all’88%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un graduale calo dell’umidità, mentre le temperature aumenteranno fino a toccare i 13-14°C. Nel primo pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge deboli, con temperature in diminuzione e venti provenienti da ovest-sudovest con velocità intorno ai 20 km/h. Le precipitazioni si protrarranno fino al tardo pomeriggio, quando il cielo si schiarirà nuovamente con temperature intorno ai 8-9°C. Nel corso della serata e della notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 4-5°C e venti moderati provenienti da sudovest.

Mercoledì 24 Aprile 2024

Mercoledì a Potenza si prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 4-5°C, con un’umidità intorno all’88%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà nuvoloso con un graduale aumento dell’umidità e temperature che saliranno fino a toccare gli 8-9°C. Nel primo pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge deboli, con temperature in aumento e venti provenienti da ovest-sudovest con velocità intorno ai 25-27 km/h. Le precipitazioni si protrarranno fino al tardo pomeriggio, quando il cielo si schiarirà nuovamente con temperature intorno ai 7-8°C. Nel corso della serata e della notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 3-4°C e venti moderati provenienti da sudovest.

Giovedì 25 Aprile 2024

Giovedì a Potenza si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 4-5°C, con un’umidità intorno al 92%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un graduale calo dell’umidità e temperature che saliranno fino a toccare i 9-10°C. Nel primo pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge deboli, con temperature in aumento e venti provenienti da ovest-sudovest con velocità intorno ai 24-28 km/h. Le precipitazioni si protrarranno fino al tardo pomeriggio, quando il cielo si schiarirà nuovamente con temperature intorno ai 7-8°C. Nel corso della serata e della notte, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 6-7°C e venti moderati provenienti da sudovest.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato del tempo previsto a Potenza per i prossimi tre giorni, consentendo a tutti di pianificare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni, in quanto il meteo potrebbe subire variazioni. Mantenete dunque gli occhi aperti e preparatevi ad affrontare le eventuali piogge con l’abbigliamento adeguato!