Meteo Roma, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

Martedì, 23 Aprile 2024

Il tempo a Roma per Martedì sarà caratterizzato da una variabilità climatica. La giornata inizierà con piogge deboli al mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 9 gradi e un’umidità del 91%. Nel corso della mattinata le precipitazioni continueranno, con un lieve aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio le piogge si attenueranno, lasciando spazio a schiarite e un cielo via via più sereno. Le temperature massime saranno di circa 14-15 gradi, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70%. Nel tardo pomeriggio e in serata il tempo si manterrà sereno, con temperature in lieve calo e un’umidità che oscillerà tra il 70% e l’86%. Il vento soffierà da sud-sud-est con una velocità media compresa tra i 6 e i 10 km/h.

Mercoledì, 24 Aprile 2024

Per Mercoledì, il tempo a Roma sarà caratterizzato da piogge deboli per gran parte della giornata. La mattinata inizierà con piogge leggere e temperature intorno ai 6-7 gradi, con un’umidità che si manterrà alta. Nel corso della mattinata le precipitazioni continueranno, con un lieve aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio le piogge si intensificheranno, accompagnate da un calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Le condizioni meteorologiche si manterranno instabili anche in serata, con piogge deboli e temperature intorno ai 6-10 gradi. Il vento soffierà da sud-sud-est con una velocità media compresa tra i 4 e i 15 km/h.

Giovedì, 25 Aprile 2024

Giovedì il tempo a Roma sarà caratterizzato da una fase di transizione. La giornata inizierà con piogge deboli e temperature intorno ai 6 gradi, con un’umidità che si manterrà alta. Nel corso della mattinata le precipitazioni continueranno, con un lieve aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio le piogge si attenueranno, lasciando spazio a schiarite e un cielo via via più sereno. Le temperature massime saranno di circa 16 gradi, con un’umidità che si manterrà intorno al 49-76%. Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità media compresa tra i 5 e i 17 km/h.