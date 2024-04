Meteo Trieste, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

Martedì 23 Aprile 2024

Il meteo a Trieste per Martedì prevede precipitazioni nella prima parte della giornata, con pioggia debole che potrebbe protrarsi fino al primo pomeriggio. A partire dalle 15:00, il cielo si libererà dalle nubi e si avrà un bel tempo fino al tramonto. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con un’umidità che si attesterà tra il 60% e l’89%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra i 22 e i 30 km/h.

Mercoledì 24 Aprile 2024

Mercoledì, a Trieste, ci sarà un’altra giornata piovosa con precipitazioni che inizieranno nella prima parte della giornata e dureranno fino al tardo pomeriggio. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con una breve pausa di sereno intorno alle 13:00. Le temperature oscilleranno tra i 7°C e i 11°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 65% e il 92%. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest e la sua velocità varierà tra i 3 e i 16 km/h.

Giovedì 25 Aprile 2024

Giovedì a Trieste inizierà con precipitazioni che potrebbero protrarsi fino al primo pomeriggio, con un cielo nuvoloso e una temperatura che si manterrà intorno ai 6-7°C. Tuttavia, nel corso della giornata le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con schiarite che si faranno largo tra le nuvole e porteranno ad un cielo sereno fino alla sera. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 13°C e l’umidità diminuirà fino al 62%. Il vento, che inizierà da nord-nordest, girerà in senso orario fino a provenire da est-nordest con una velocità tra i 4 e i 12 km/h.

In conclusione, la settimana a Trieste si preannuncia piuttosto piovosa, con precipitazioni concentrate soprattutto nei primi due giorni. Tuttavia, a partire da giovedì, è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo con un cielo che si libererà dalle nubi e temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le giornate uggiose.