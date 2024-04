Meteo Venezia, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Aprile

Martedì, 23 Aprile 2024

Il tempo a Venezia martedì sarà caratterizzato da piogge deboli durante la notte, con una temperatura di circa 6-7 gradi Celsius. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, quando il cielo si presenterà nuvoloso con una leggera diminuzione dell’umidità. Durante la mattina, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature che si aggireranno intorno agli 8-9 gradi Celsius. Nel pomeriggio è prevista una leggera pioggia, con temperature comprese tra i 10 e gli 12 gradi Celsius. La pioggia continuerà fino a sera, quando le temperature si abbasseranno gradualmente e l’umidità aumenterà. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 5-10 km/h.

Mercoledì, 24 Aprile 2024

Mercoledì il tempo a Venezia sarà caratterizzato da piogge continue per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 6 e i 12 gradi Celsius. Durante la notte, le piogge saranno deboli, ma si intensificheranno verso l’alba. Durante la mattina e il pomeriggio le precipitazioni continueranno con intensità variabile, accompagnate da un aumento dell’umidità. Verso sera, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto e umido. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media compresa tra i 6 e i 10 km/h.

Giovedì, 25 Aprile 2024

Giovedì il tempo a Venezia si presenterà stabile e sereno per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 5-6 gradi Celsius. Durante la mattina e il pomeriggio il tempo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 12-13 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo rimarrà sereno, ma le temperature diminuiranno gradualmente. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 6 e i 13 km/h.

In conclusione, il meteo a Venezia per i prossimi giorni prevede piogge e instabilità martedì e mercoledì, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da giovedì, quando è atteso un cielo sereno e temperature più miti. Siate preparati per un inizio settimana umido, ma guardate avanti a un giovedì soleggiato!