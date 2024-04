Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Aprile

Meteo Catania prossimi giorni 24 Aprile, 25 Aprile, 26 Aprile:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 24 Aprile 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno, con temperature intorno ai 10°C e un’umidità del 59%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente e si prevedono deboli piogge a partire dalle ore 10:00, con un picco di umidità intorno al 60% e venti provenienti da ovest-sudovest con velocità tra i 17 e i 20 km/h. Nel pomeriggio le piogge continueranno, mentre la temperatura si manterrà intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si diraderanno e il cielo diventerà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 13°C e venti provenienti da ovest con una velocità intorno ai 14 km/h.

Giovedì, 25 Aprile 2024

La giornata di giovedì si presenterà con un cielo sereno e temperature intorno ai 9-10°C, con un’umidità costante intorno al 68%. Durante la mattinata, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con temperature in aumento fino a raggiungere i 20°C e un’umidità che diminuirà fino al 28%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità costante intorno ai 16 km/h. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno, temperature intorno ai 15°C e venti provenienti da est con una velocità intorno ai 20 km/h.

Venerdì, 26 Aprile 2024

La giornata di venerdì si aprirà con condizioni di poco nuvoloso, temperature intorno ai 11-12°C e un’umidità intorno al 76%. Durante la mattinata, il cielo si coprirà gradualmente e si prevedono nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 19-20°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità intorno ai 15 km/h. Nel pomeriggio, le nubi si addenseranno ulteriormente, portando a un cielo coperto, temperature intorno ai 16-17°C e venti provenienti da est con una velocità intorno ai 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano un’instabilità delle condizioni atmosferiche, con piogge previste per mercoledì e un miglioramento delle condizioni a partire dal giovedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattare al meglio le proprie attività alle condizioni meteorologiche previste.