Meteo Genova, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Aprile

Meteo Genova prossimi giorni 24 Aprile, 25 Aprile, 26 Aprile: previsioni dettagliate

Nel corso dei prossimi tre giorni, a Genova, sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo le previsioni dettagliate per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 24 Aprile, 2024

La giornata inizierà con piogge deboli fino alle prime ore del mattino, quando il cielo si libererà dalle nubi. Le temperature si manterranno intorno ai 5-7°C fino alle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 16-17°C durante il pomeriggio. Il vento soffierà con intensità variabile, con direzione prevalente da sud-est a nord-est. L’umidità si manterrà costantemente alta, attorno al 90% durante le prime ore del mattino, per poi diminuire fino al 40% verso sera.

Meteo per Giovedì, 25 Aprile, 2024

La giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni fino al primo pomeriggio, con temperature che oscilleranno tra i 5 e i 15°C. Nel primo pomeriggio sono previste piogge deboli, seguite da un ritorno al sereno verso sera. Il vento soffierà da sud-est a nord-est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà costante attorno al 80% durante la notte, per poi aumentare fino al 85% durante le prime ore del mattino e diminuire nuovamente durante il giorno.

Meteo per Venerdì, 26 Aprile, 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma nel corso della mattina si verificherà un aumento della copertura nuvolosa, seguito da piogge deboli nel tardo mattino e nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno tra i 6 e i 15°C. Il vento soffierà principalmente da sud-est a nord-est con intensità variabile. L’umidità, infine, si manterrà costantemente alta, attestandosi intorno al 80-90% durante la notte e diminuendo durante il giorno.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge deboli e cieli nuvolosi alternati a momenti di sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e l’abbigliamento da indossare.