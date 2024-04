Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Aprile

Meteo Padova prossimi giorni 24 Aprile, 25 Aprile, 26 Aprile: piogge e schiarite alternate con temperature in aumento

Il meteo dei prossimi giorni a Padova si prospetta variabile, caratterizzato da piogge alternate a schiarite e temperature in aumento.

Mercoledì, 24 Aprile

La giornata inizierà con piogge deboli fino al pomeriggio, con temperature in leggero aumento che oscilleranno tra i 7.2°C e i 13.2°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, con velocità del vento comprese tra i 5 e i 12 km/h provenienti da diverse direzioni, principalmente da NW e NE. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 10.4°C e i 13.1°C. La giornata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 8.6°C.

Giovedì, 25 Aprile

La giornata inizierà con condizioni di sereno che si manterranno fino al pomeriggio, con temperature in aumento che oscilleranno tra i 6.1°C e i 14.6°C. L’umidità si attesterà intorno all’80%, con venti deboli provenienti prevalentemente da direzione NE. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature gradevoli comprese tra i 12.0°C e i 14.6°C. La giornata si concluderà con condizioni di sereno e temperature intorno ai 6.8°C.

Venerdì, 26 Aprile

La giornata inizierà con nubi sparse che lasceranno gradualmente spazio a schiarite fino al pomeriggio, con temperature in aumento che oscilleranno tra i 5.2°C e i 15.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 94%, con venti deboli provenienti principalmente da direzione NE. Nel pomeriggio, sono attese piogge deboli, con temperature comprese tra i 13.1°C e i 15.6°C. La giornata si concluderà con condizioni di sereno e temperature intorno ai 8.8°C.

In conclusione, il meteo dei prossimi giorni a Padova prevede piogge alternate a schiarite, con temperature in aumento e venti deboli. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adeguarsi di conseguenza. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti. Buon meteo a tutti!