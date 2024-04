Meteo Prato, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Aprile

Meteo Prato prossimi giorni 24 Aprile, 25 Aprile, 26 Aprile: piogge e schiarite alternate

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Prato mostrano un mix di condizioni meteorologiche, con piogge e schiarite che si alterneranno. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Meteo per Mercoledì, 24 Aprile 2024

Mercoledì a Prato si prevede una giornata con cieli coperti e nubi sparse, con precipitazioni che inizieranno a manifestarsi intorno alle 13:00 sotto forma di piogge deboli. Le temperature oscilleranno tra i 4.2°C e i 12.8°C. L’umidità sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 99% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con velocità comprese tra 1 km/h e 7 km/h.

Meteo per Giovedì, 25 Aprile 2024

Giovedì il cielo si presenterà in prevalenza sereno con qualche nube sparsa e temperature comprese tra 3°C e 13.8°C. Si prevedono piogge deboli tra le 10:00 e le 14:00, con una diminuzione della nuvolosità nel corso della giornata. L’umidità si manterrà elevata durante l’intera giornata, mentre il vento sarà variabile con una predominanza da est-nordest. Le raffiche raggiungeranno i 7 km/h durante le precipitazioni.

Meteo per Venerdì, 26 Aprile 2024

Venerdì a Prato si preannuncia una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, seguite da un cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 4.8°C e i 17.3°C. Si prevede una diminuzione dell’umidità e una diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente da est-sudest con una velocità compresa tra 0 km/h e 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato indicano un’alternanza di piogge e schiarite, con temperature che si manterranno fresche e un’umidità elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio delle giornate a venire.