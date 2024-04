Meteo: ritorno del caldo in pochi giorni, temperature in forte aumento

Un sensibile cambiamento del tempo andrà in scena nei prossimi giorni, dopo la clamorosa ondata di freddo anomalo arrivata nell’ultima settimana. L’apice del freddo è appena passato, ricordando che ieri abbiamo fatto i conti con nevicate fino a quote di bassa collina sul nord-ovest e potenti nevicate sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, come non si sono viste nemmeno durante l’inverno. Tuttavia, queste condizioni meteo simil invernali sembrano avere già i giorni contati, considerando le ultime simulazioni modellistiche che pare ci possano proiettare direttamente nella tarda primavera.

Effettivamente già da questo fine settimana le carte in tavola potrebbero cambiare drasticamente su tutta la nostra penisola grazie al ritorno delle tiepide correnti nordafricane. Un importante cambio d’assetto barico potrebbe concretizzarsi tra l’Atlantico e l’Europa occidentale, favorendo l’arrivo delle perturbazioni una dopo l’altra tra Spagna e Francia, mentre parte della nostra penisola potrebbe nuovamente ricevere la visita dell’alta pressione subtropicale.

Aumento delle temperature

Il freddo si ritirerà rapidamente già da venerdì e soprattutto da sabato, quando la colonnina di mercurio comincerà a riprendere quota su tutta lo stivale. L’aumento termico più importante sarà percepito al Nord, dove al momento abbiamo ancora temperature da pieno inverno ed entro questo fine settimana potremmo avere una prima volta di oltre 15 ° della colonnina di mercurio.

Infatti per sabato e domenica ci aspettiamo temperature nettamente più alte localmente di almeno 18-20 ° su diverse località della Val Padana. L’exploit di questa mitezza tardo primaverile arriverà tra domenica e gli ultimissimi giorni di Aprile, quando le temperature potrebbero raggiungere anche i 26 e i 27 ° nelle zone interne del Centro e del Sud, mentre in Val Padana potremmo raggiungere anche i 25 °. Insomma, è chiaro che il freddo avrebbe già i giorni contati e durante il fine settimana torneremo a respirare aria tardo-primaverile.