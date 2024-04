Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Aprile

Meteo Taranto prossimi giorni 24 Aprile, 25 Aprile, 26 Aprile: piogge e schiarite alternate

Le previsioni meteo per Taranto nei prossimi giorni prevedono un mix di piogge e schiarite. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche previste per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 24 Aprile 2024

La giornata inizierà con cieli sereni, con temperature intorno ai 10°C e un’umidità del 69%. Nel corso della mattinata, la situazione rimarrà stabile, ma attenzione al pomeriggio quando sono previste piogge deboli con un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, mentre il vento soffierà con intensità compresa tra i 10 e i 17 km/h provenendo da sud-ovest. In serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con una diminuzione dell’umidità e temperature intorno ai 12°C.

Meteo per Giovedì, 25 Aprile 2024

Anche per giovedì si prevedono condizioni meteo variabili. La giornata inizierà con cieli sereni e temperature attorno ai 10°C, con un’umidità del 69%. Nel corso della giornata, le condizioni rimarranno stabili fino al primo pomeriggio, quando sono attese piogge deboli che si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C, con un aumento dell’umidità e venti provenienti da sud-ovest con intensità variabile tra i 13 e i 18 km/h. In serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con una diminuzione dell’umidità e temperature intorno ai 13°C.

Meteo per Venerdì, 26 Aprile 2024

Venerdì si prospetta una giornata con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in aumento. La giornata inizierà con cieli sereni, temperature intorno ai 10°C e un’umidità del 83%. Durante la giornata, si avrà una graduale comparsa di nubi sparse, senza precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra i 15 e i 18°C. Il vento sarà moderato, proveniente da sud-ovest con intensità tra i 7 e i 11 km/h. In serata, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con un calo dell’umidità e temperature intorno ai 13°C.

Con queste previsioni, è consigliabile essere preparati per affrontare una varietà di condizioni meteorologiche nei prossimi giorni a Taranto. Sia i residenti che i visitatori dovrebbero tenere d’occhio le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e per garantire di essere adeguatamente preparati per qualsiasi cambiamento improvviso nelle condizioni meteorologiche.