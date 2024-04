Inondazioni devastanti colpiscono l’Africa orientale: vittime e gravi danni

La caduta di piogge torrenziali nelle ultime settimane nell’Africa orientale ha scatenato una serie di inondazioni devastanti, causando il caos e la perdita di vite umane in diversi paesi della regione. Le ultime settimane hanno visto decine di morti e migliaia di sfollati, mentre le previsioni meteorologiche indicano che la situazione potrebbe ancora peggiorare nei prossimi giorni, quando è atteso il picco del maltempo.

Il Burundi, uno dei paesi più poveri del mondo, ha subito pesantemente i colpi delle inondazioni, tanto che ha dovuto chiedere aiuto internazionale per affrontare l’emergenza. Il livello del Lago Tanganica è salito sensibilmente provocando inondazioni nella capitale economica del paese, Bujumbura, e mettendo a rischio migliaia di vite e causando danni significativi alle infrastrutture.

Anche il Kenya e la Tanzania non sono stati risparmiati dalla furia delle inondazioni. Nairobi, la capitale del Kenya, è stata colpita duramente, con strade trasformate in fiumi e numerose vittime riportate dalla fine del mese di marzo. Oltre 40.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa dell’esondazione dei fiumi Nairobi e Athi. Anche in Tanzania si segnalano oltre 50 morti a causa delle inondazioni.

Le conseguenze delle inondazioni vanno oltre la perdita di vite umane e i danni alle proprietà. Si teme che possano verificarsi epidemie di malattie come diarrea e colera a causa della contaminazione delle acque e della mancanza di accesso a servizi igienici adeguati nelle aree colpite.

Il ministro degli Interni del Burundi ha lanciato un appello agli enti internazionali e ai partner per lo sviluppo affinché uniscano gli sforzi per aiutare le persone colpite da questa tragedia. Tuttavia, la risposta internazionale deve essere tempestiva e coordinata per garantire un supporto efficace e immediato alle comunità colpite.