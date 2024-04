Meteo Bari, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Aprile

Previsioni Meteo per Bari: 25 Aprile 2024

Per la giornata di giovedì, il cielo si presenterà per lo più sereno per gran parte della giornata, con un’umidità che oscillerà tra il 53% e il 71%. Le temperature massime saranno di 15.6°C intorno alle ore 13:00, mentre le precipitazioni sotto forma di pioggia debole sono attese tra le 13:00 e le 15:00. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con una velocità media compresa tra 9 e 18 km/h.

Previsioni Meteo per Bari: 26 Aprile 2024

Venerdì, il cielo sarà prevalentemente coperto con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 80% intorno alle 18:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18.5°C verso le 10:00, ma nel pomeriggio ci sarà un calo con la comparsa di piogge deboli tra le 16:00 e le 18:00. Il vento, proveniente da est, avrà una velocità compresa tra 2 e 17 km/h.

Previsioni Meteo per Bari: 27 Aprile 2024

Sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che raggiungeranno i 18.6°C intorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà intorno al 60-66%, mentre il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra 11 e 18 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Bari saranno caratterizzati da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con giovedì che vedrà la comparsa di piogge deboli, venerdì coperto con piogge deboli nel pomeriggio e sabato con cielo sereno per l’intera giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.