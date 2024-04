Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Aprile

PREVISIONI METEO

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna, esaminando nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per Giovedì 25 Aprile, Venerdì 26 Aprile e Sabato 27 Aprile 2024.

Meteo per Giovedì 25 Aprile 2024

Durante le prime ore del giorno, si prevede un cielo sereno con temperature comprese tra i 3 e i 5 gradi Celsius. Tuttavia, a partire dalle 4 del mattino, sono attese precipitazioni deboli che si protrarranno fino alle prime ore del pomeriggio. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 15 gradi Celsius intorno alle 14:00, quando il cielo tornerà nuovamente sereno. Il pomeriggio si presenterà con temperature che si manterranno intorno ai 15 gradi Celsius, accompagnate da una leggera brezza proveniente da est.

Le temperature si manterranno costanti fino a sera, quando si prevede una leggera diminuzione fino a 8 gradi Celsius. Inoltre, la direzione del vento varierà da sud-est a sud-ovest con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, passando dal 95% al mattino al 50% nel pomeriggio.

Meteo per Venerdì 26 Aprile 2024

Il venerdì si presenterà con un cielo sereno e temperature intorno ai 5-7 gradi Celsius. Durante la mattinata, il cielo rimarrà privo di nuvole e le temperature aumenteranno fino a toccare i 16 gradi Celsius intorno alle 14:00. Nel pomeriggio, sono previste piogge deboli con un calo delle temperature fino a 12 gradi Celsius.

Il vento soffierà da sud-est con intensità variabile tra 1 e 8 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 90% durante la mattinata, diminuendo leggermente nel pomeriggio fino al 56%. La giornata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 7-8 gradi Celsius.

Meteo per Sabato 27 Aprile 2024

Sabato si prevede un cielo nuvoloso con temperature che oscillano tra i 7 e i 9 gradi Celsius durante le prime ore del mattino. Durante la mattinata, si verificheranno precipitazioni deboli, accompagnate da un aumento delle temperature fino a raggiungere i 17 gradi Celsius intorno alle 13:00. Nel pomeriggio, le piogge continueranno con temperature stabili intorno ai 17 gradi Celsius.

Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra 3 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 90% durante la mattinata, diminuendo leggermente nel pomeriggio fino al 65%. La giornata si concluderà con piogge deboli e una temperatura di circa 9 gradi Celsius.