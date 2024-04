Italia: il meteo volge al bello, weekend con sole su molte regioni, ma occhio al Nord

Dopo un periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse e temperature al di sotto delle medie stagionali, finalmente si intravede una svolta per l’Italia. In questo imminente weekend è previsto un significativo miglioramento del tempo, grazie all’avanzata di un anticiclone di matrice sub-tropicale, che riporterà tempo stabile e mite su gran parte dello Stivale. Non mancheranno però delle insidie, in particolare sulle regioni settentrionali, ancora esposte a una certa instabilità, specialmente nella giornata di Domenica.

Sabato 27 aprile

Nella giornata di Sabato 27, il Sud del Paese potrà godere di un tempo stabile ovunque e di un ampio soleggiamento. Ciò sarà il frutto del consolidamento dell’alta pressione sub-tropicale, che garantirà cieli poco nuvolosi o del tutto sereni. Al Centro avremo una maggiore variabilità e presenza di nubi tra Toscana, Umbria e Marche, con locali piogge attese solo sulla Toscana. Al Nord la situazione sarà meno favorevole: nubi e precipitazioni, in particolare sulle regioni occidentali, sull’Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, saranno ancora all’ordine del giorno. Le temperature saranno in generale aumento al Centro e al Sud, più contenute al Nord stante il tempo ancora incerto.

Domenica 28 aprile

La domenica si preannuncia ancora migliore, con tempo stabile e ben soleggiato al Centro e al Sud. Il Nord dovrà ancora fare i conti con una maggiore nuvolosità, e con delle piogge che interesseranno principalmente le Alpi occidentali, soprattutto Val d’Aosta e nord Piemonte. Qualche rovescio sparso potrebbe interessare anche la Liguria e l’ovest Lombardia, mentre si prevede un clima più variabile ma prevalentemente asciutto nel Nord-Est.

Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori massimi che potrebbero raggiungere i 20 gradi al Nord e toccare i 24-26 gradi al Centro-Sud, regalando una giornata mite e gradevole.

In conclusione, il weekend segnerà il tanto atteso cambio di rotta del meteo sull’Italia, con un’atmosfera più mite e soleggiata che accompagnerà la popolazione verso la fine del mese di aprile. Attenzione però, perché proprio a cavallo fra 30 Aprile e 1° Maggio una perturbazione dovrebbe riportare piogge e temporali su molte regioni d’Italia (approfondisci qui).