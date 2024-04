Meteo Ancona, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

Le previsioni meteo per sabato ad Ancona indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature fresche intorno ai 8 gradi. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque poco nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 17 gradi nel pomeriggio. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità compresa tra i 9 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Domenica, 28 Aprile 2024

Domenica il cielo ad Ancona si presenterà nuvoloso, con un aumento delle nubi e una leggera diminuzione delle temperature rispetto al giorno precedente. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa con temperature intorno agli 11 gradi. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche non subiranno grandi variazioni, con la persistenza di nubi sparse e temperature massime che si attesteranno intorno ai 20 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità tra i 9 e i 16 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 65-80% durante la giornata.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì ad Ancona è previsto un cielo prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori minimi intorno ai 10 gradi e massimi che raggiungeranno i 21 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra i 5 e i 13 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 50-70% per gran parte della giornata.

In base alle previsioni meteo, il weekend ad Ancona si prospetta abbastanza variabile, con una prevalenza di cielo nuvoloso nella giornata di domenica, mentre sabato e lunedì saranno caratterizzati da condizioni più stabili e cielo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno in linea con la primavera, con valori massimi che raggiungeranno i 20 gradi, e il vento sarà generalmente moderato, con una prevalenza di direzione da est-sudest.