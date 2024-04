Meteo BARI, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

La giornata di Sabato a Bari si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature in lieve aumento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature massime toccheranno i 18-19°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 12-14°C. Il vento soffierà debolmente dai quadranti est-nordest, con intensità compresa tra 7 e 13 km/h.

Domenica, 28 Aprile 2024

Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno per gran parte della giornata, con qualche nuvola passeggera nel corso delle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno stabili rispetto al giorno precedente, con valori massimi intorno ai 20°C nel primo pomeriggio e minimi notturni attorno ai 13-14°C. Il vento soffierà debolmente dai quadranti est-nordest, con intensità variabile tra 6 e 9 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Anche Lunedì il tempo si manterrà stabile, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime toccheranno i 20-21°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 12-13°C. Il vento soffierà debolmente dai quadranti est-nordest, con intensità compresa tra 8 e 14 km/h.

In sintesi, il fine settimana a Bari si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le precipitazioni non saranno all’ordine del giorno, e il vento si manterrà debole. Si consiglia di approfittare di queste condizioni meteo favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi la primavera che si fa sempre più sentire.