Meteo Cagliari, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Cagliari per Sabato, 27 Aprile 2024, indicano che la giornata inizierà con un cielo sereno, con una temperatura di 12.1°C e un’umidità del 93%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, con nuvole sparse e una temperatura che raggiungerà i 18.7°C intorno alle 9:00, con un’umidità del 72%. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a momenti di sereno e poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C e un’umidità che si attesterà intorno al 72%. La giornata si concluderà con un cielo sereno, una temperatura di 15.2°C e un’umidità del 84%.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una media di 22 km/h proveniente da direzione SE. Le condizioni del tempo mostrano una diminuzione dell’umidità nel corso della giornata, mentre le temperature rimarranno abbastanza stabili.

Domenica, 28 Aprile 2024

Domenica, 28 Aprile 2024, il cielo su Cagliari sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. La temperatura oscillerà tra i 15°C e i 19.5°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-60%. Il vento soffierà con una velocità media di 30 km/h proveniente dalla direzione SE.

Il cielo resterà sereno per l’intera giornata, senza la presenza di nuvole. Le temperature saranno gradevoli, e il vento sarà moderato. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento, in particolare per chiunque voglia svolgere attività all’aperto.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì, 29 Aprile 2024, il clima a Cagliari sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che oscilleranno tra i 14.1°C e i 21.4°C. L’umidità si manterrà intorno al 43-68%, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata.

Il vento avrà una velocità media di 33 km/h proveniente dalla direzione SE. Si prevede un aumento della temperatura nel corso della mattinata e un calo nell’umidità nel pomeriggio. Il clima sarà ideale per svolgere attività all’aperto, con una leggera brezza che renderà piacevole il tempo.