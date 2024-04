Meteo Catanzaro, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

Il tempo per Sabato sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno attorno ai 10-12 gradi nelle prime ore del mattino e poi saliranno fino a toccare i 23 gradi nel primo pomeriggio. Si prevede una leggera brezza proveniente dai settori E-SE con intensità variabile tra i 4 e i 10 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 46% e il 82% durante l’arco della giornata. Nessuna precipitazione è attesa per la giornata di Sabato.

Domenica, 28 Aprile 2024

Anche per Domenica le condizioni meteorologiche saranno stabili, con prevalenza di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature subiranno un lieve aumento rispetto alla giornata precedente, con valori minimi intorno ai 11 gradi durante la notte e massimi che potranno raggiungere i 23 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà dai settori E-SE con intensità compresa tra i 11 e i 15 km/h. L’umidità sarà in diminuzione rispetto a Sabato, mantenendosi tra il 34% e il 64%. Non sono previste precipitazioni per Domenica.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Anche per Lunedì le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori minimi intorno ai 12 gradi durante la notte e massimi che potranno toccare i 25 gradi nel primo pomeriggio. Il vento, proveniente dai settori E-SE, soffierà con intensità tra i 12 e i 17 km/h. L’umidità si manterrà a livelli moderati, oscillando tra il 35% e il 70%. Non sono previste precipitazioni per Lunedì.

In conclusione, il weekend a Catanzaro si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno e temperature in aumento. Si raccomanda di prestare attenzione all’abbigliamento e all’idratazione, considerando il progressivo aumento delle temperature. Buon fine settimana a tutti!